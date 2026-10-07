Ginnastica ritmica, si tinge d’oro la prima prova di serie C per Ginnica 96

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La prima prova della Ginnica 96 nella ginnastica ritmica si tinge d’oro.

Ottimi risultati per la Ginnica 96

A Castellanza una splendida vittoria per la squadra comasca, che chiude la gara con 88,850 punti. Si tinge quindi d’oro la prima prova del Campionato Regionale di Serie C di ginnastica ritmica per la società. Domenica 4 ottobre, alla Soevis arena, la squadra ha conquistato il primo posto nella prova d’esordio della nuova stagione agonistica, iniziando nel migliore dei modi il percorso nel Campionato di Serie C.

Bravissime le atlete

A scendere in pedana sono state Irene Bardellotto di Guanzate, Giulia Carugati, Alice Li Muli, in prestito dalla Virtus Gallarate, Nicole Miranda ed Emily Motta, con Sofia Simonato nel ruolo di riserva. La Ginnica 96 ha totalizzato 88,850 punti, al termine di una gara affrontata con grande concentrazione, determinazione e spirito di squadra.

Questi i risultati ottenuti dalle ginnaste:

– Irene Bardellotto – Cerchio: 23,400 punti

– Alice Li Muli – Palla: 21,250 punti

– Nicole Miranda – Palla: 18,350 punti

– Emily Motta – Clavette: 23,500 punti

– Giulia Carugati – Nastro: 20,700 punti

La prova ha visto le ginnaste confrontarsi sui cinque attrezzi previsti dal programma, con ogni esercizio chiamato a contribuire al risultato complessivo della squadra. A brillare in particolare le prove di Emily Motta alle clavette, con 23,500 punti, e Irene Bardellotto al cerchio, con 23,400 punti, ma è stata la prestazione corale a regalare alla Ginnica 96 il gradino più alto del podio.

Un risultato che premia

Il risultato finale premia il lavoro svolto quotidianamente in palestra e restituisce una grande soddisfazione a tutto lo staff tecnico, che ha accompagnato le ginnaste in questa prima importante sfida stagionale. In pedana al fianco della squadra le allenatrici Rebecca Amico e Alessia Fani, insieme alla direttrice tecnica Antonella Larotonda, protagoniste con le atlete di un percorso costruito attraverso allenamenti, impegno e attenzione a ogni dettaglio. “La vittoria di Castellanza rappresenta un ottimo punto di partenza per una stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti e nuove sfide – spiegano dalla società – Un risultato che dà fiducia alla squadra e conferma la qualità del lavoro portato avanti dalla Ginnica 96 nel settore della ginnastica ritmica. Grande soddisfazione, dunque, per tutta la società, che festeggia questo meritato oro nella prima prova di Serie C e guarda già ai prossimi appuntamenti con entusiasmo e determinazione. Complimenti a Irene, Giulia, Alice, Nicole ed Emily, a Sofia e a tutto lo staff tecnico”.