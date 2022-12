Dopo quasi tre anni di stop, finalmente sono tornati i Campionati Italiani J.K.A. W.F. (Japan karate Association world federation) e con essi anche gli atleti vogliosi di tornare a competere per il gradino più alto del podio. Nel particolare i due fratelli inverighesi Gioele e Giorgio Garro, rispettivamente di 10 e 18 anni, che si sono distinti diventando entrambi campioni italiani delle proprie categorie. Gioele nel Kata, mentre Giorgio nel Kumite.

Gioele e Giorgio campioni italiani di karate

Entrambi hanno inoltre portato a casa un argento a testa, che sancisce la completezza che contraddistingue i due atleti e gli insegnamenti della scuola J.K.A. e del loro Maestro, Sensei Takeshi Naito, 8° Dan Internazionale, tra i massimi esponenti europei nel karate stile shotokan. La Japan karate Association è presente in oltre 160 paesi nel mondo, oltre a essere punto di riferimento mondiale per questa disciplina, ha ricevuto l'1 aprile 2012 in Giappone lo status ufficiale di «Koeki Shadan Hojin» ovvero «Associazione di pubblico Interesse»; questa legittimazione, unica nell’ambito del Karate, è un grandissimo riconoscimento, in quanto poche associazioni hanno ricevuto tale onorificenze, tale riconoscimento per la JKA , fondata nel 1949 ad opera del Maestro Funakoshi, è motivo di grande orgoglio.

