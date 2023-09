Gioele ha fretta di nascere: la mamma partorisce in salotto

Il piccolo Gioele aveva fretta di nascere: parto in casa per la mamma tris Eliverta Cuko. Una gioia immensa per la donna, 32 anni, e il marito Flogert Cuko, 37 anni, titolare della pizzeria da asporto Pizza Mania di Erba.

Gioele ha fretta di nascere: la mamma partorisce in casa con l'aiuto del papà

I coniugi, residenti a Lurago d'Erba, sono diventati genitori per la terza volta (hanno già Daniele e Viola), nella mattinata di lunedì. Il piccolo, che avrebbe dovuto venire alla luce il prossimo 1° ottobre, è nato con due settimane di anticipo. "Precisamente, alle 8.26 di lunedì mattina - ricorda papà Flogert - Ricordo benissimo i fatti: mi ero appena recato a portare a scuola Daniele e mi apprestavo ad accompagnare Viola, quando, mentre salivo in macchina, mi ha chiamato mia moglie: mi avvisava che avrebbe partorito di lì a poco, non poteva più aspettare, aveva bisogno del mio aiuto".

"Quando sono arrivato a casa quasi gli si vedeva la testa"

Da lì la corsa verso la loro abitazione, a Lurago. "Non ricordo come ho guidato: ero agitatissimo, ho corso per raggiungere casa prima possibile e mentre raggiungevo casa ho contattato l’ambulanza e chiunque potesse aiutarci - ancora Flogert - Quando sono arrivato a casa nostra, ho trovato mia moglie sul divano, già in preda alle contrazioni: il nostro piccolino voleva uscire, quasi gli si vedeva già la testa! Al telefono, i soccorritori dell’ambulanza mi hanno dato alcune indicazioni, è stato un momento davvero concitato ma ripensarci, ancora oggi, mi emoziona".

Di lì a pochi attimi, alle 8.26, il piccolo Gioele è venuto alla luce. "Ricordo ancora che aveva il cordone ombelicale intorno al collo: delicatamente, anche su indicazioni dei soccorritori che nel frattempo sono arrivati, lo abbiamo sciolto: poi Eliverta e il piccolo sono stati portati all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia".

