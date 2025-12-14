Giornata dei diritti al “Terragni” con una miriade di volontari

In primo piano legalità, pace, salute, sviluppo sociale e inclusione.

Giornata dei diritti all’istituto “Terragni” di Olgiate Comasco.

L’iniziativa

La scuola superiore di via Segantini ha proposto nella mattinata di sabato 13 dicembre la tradizionale iniziativa dedicata ai diritti. Appuntamento declinato a trecentosessanta gradi, spalancando le porte a decine di associazioni e realtà del territorio impegnate nel volontariato.

Legalità, pace, inclusione

In primo piano temi di strettissima attualità. Le classi terze hanno approfondito il valore della legalità, ascoltando Giuseppe Battarino, docente, giurista e scrittore. Poi lo spettacolo teatrale “Noi”, al teatro di Lucino. Per le classi quinte, in aula magna, incontro con Angelo Rusconi, capoprogetto di Medici Senza Frontiere a Gaza e con Nicola Gini, responsabile di redazione del Giornale di Olgiate. In tutte le classi l’intervento di volontari di varie associazioni del territorio.

La sensibilizzazione

Nell’atrio della scuola allestiti stand informativi. Tra gli altri, quelli del Marcelino Pan y Vino (attivo con progetti di sviluppo sociale in Perù), dell’associazione Interragire di Lurate Caccivio, della bottega equosolidale Koinè, dell’Avis olgiatese e dell’Anpi.