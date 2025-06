Giornata del verde con le scuole per educare i piccoli all'importanza della montagna

Una giornata all’Alpe alla scoperta del territorio e della sua storia. La nuova edizione della Giornata del Verde, il 5 giugno, sarà speciale perché coinvolgerà anche gli alunni di terza, quarta e quinta elementare del Comprensivo di Albavilla in tante iniziative per fare loro conoscere la montagna, la sua storia, le sue piante e i suoi animali.

Iniziativa organizzata con le associazioni locali

L’iniziativa organizzata dalla Consulta comunale della montagna con il presidente Matteo Conti coinvolgerà tante realtà associative del paese e non solo: a partire dal Comune, con l’impegno di Omar Tagliabue, consigliere delegato alla Montagna, ma anche Gruppo Bolettone, i Cacciatori, gli Alpini e l’Istituto San Vincenzo, oltre che le Guardie ecologiche volontarie della Comunità Montana Triangolo Lariano e la Protezione civile. Saranno poi presenti lo storico Gabriele Parravicini e il geologo Flavio Rossini. «Da tempo la Consulta comunale della montagna organizza la Giornata del Verde: è un’iniziativa avviata nel 2015, che poi ha subìto uno stop a causa del Covid - afferma il consigliere Tagliabue - Quest'anno abbiamo scelto di ampliarla alle scuole per renderla ancora più completa».

Gli esperti Parravicini e Rossini interverranno per dare ai bambini una piccola «lezione» sulla montagna. «Gli alunni saranno divisi in gruppi e ascolteranno una spiegazione sulla montagna, nelle sue forme, dalle piante agli animali, fino a cosa fare per mantenerle - ancora Tagliabue - Ci sarà una parte storica in cui spiegheremo dell’Alpe del Vicerè, della Torre del Broncino, la morfologia della zona... Ci auguriamo che i bambini possano innamorarsi della montagna, del territorio, e di quello che serve per mantenerla, amarla e preservarla».

Da sempre la Giornata del verde è aperta a tutti proprio nell’intento di invitare a prendersi cura del territorio. «L’iniziativa è stata possibile anche grazie alla collaborazione con la dirigenza scolastica e permetterà ai bambini e a tutti noi di conoscere la montagna sotto un altro aspetto - aggiunge - Alla parte didattica seguirà la pulizia, infine il ritorno tramite i sentieri al Comprensivo di Albavilla».

La Protezione civile, oltre a garantire per tutta la giornata la sicurezza dell’evento, sarà presente con i suoi mezzi e le attrezzature. «Le attività si svolgeranno sull’intero parco dell’Alpe - continua - Se avrà un buon riscontro la riproporremo negli anni a venire, magari cambiando le classi per dare opportunità a tutti i bambini di partecipare».