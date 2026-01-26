Giornata della memoria, bimbi protagonisti per non dimenticare

Gli alunni hanno disegnato una farfalla e parteciperanno a delle letture ad alta voce in biblioteca.

Una farfalla gialla ma volare sopra il filo spinato: un disegno per non dimenticare in occasione della Giornata della Memoria.

Giornata della Memoria, il progetto

Domani, martedì 27 gennaio, in occasione della ricorrenza, l’ assessore alla Cultura di Bulgarograsso Wanda Pelosi e l’assessore alla Scuola Erika Mandaglio si recheranno alla scuola primaria per una lettura ad alta voce. “Regaleremo ai bambini una versione adatta alla loro età del Diario di Anna Frank. Un’occasione per fare riflettere i bambini sul passato e per evitare che tali situazioni si ripetano in futuro. Ma anche per avviare una riflessione sulla diversità come ricchezza e il rispetto dell’ altro”, spiega Mandaglio.

Il progetto

L’attività sarà svolta in due momenti consecutivi nella mattinata. Prima un laboratorio creativo: la bibliotecaria andrà a scuola e passerà in ciascuna classe a spiegare l’attività. Partendo dalla citazione di una frase del discorso svolto al Parlamento europeo nel 2020 da Liliana Segre (… spero che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati), ai bambini verrà chiesto di disegnare una farfalla su un foglio colorato o colorata da foglio bianco e poi scrivere su di essa una cosa bella della loro vita. Poi la bibliotecaria lascerà il tempo ai bambini di produrre la farfalla e poi ripasserà nuovamente per tutte le classi e farà apporre le farfalle di ciascun bambino su un cartellone preparato appositamente.

Letture ad alta voce

A cartellone ultimato, ai bambini verrà chiesto di assistere alla lettura ad alta voce di un albo illustrato legato al tema della giornata ma appetibile per la fascia di età della Primaria, dal titolo “Il Soldatino” di Cristina Bellemo e Veronica Ruffato e a cura della bibliotecaria.