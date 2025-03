Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie al parco Falcone e Borsellino a Cantù.

La manifestazione

Il Comune di Cantù, in collaborazione con il Centro Studi Sociali Progetto San Francesco, organizza la celebrazione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Questa è in programma venerdì 21 marzo alle 10 al parco Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, via Dante, Cantù.

Il programma

Il programma della manifestazione prevede alle 10 il saluto autorità. Alle 10.15 avrà luogo la lettura dei 1.101 nomi delle vittime innocenti di mafia, a cura degli studenti canturini e dei componenti della Consulta Sicurezza e Legalità di Cantù. I nomi ricordano tutte le vittime segnalate tra il 1861 e la fine del 2024 da "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie". In occasione della celebrazione, nella notte tra il 21 e il 22 marzo, la basilica di San Vincenzo in Galliano sarà illuminata di verde.