Giornata della vista: i consigli del primario di Oculistica

Il primario dell'ospedale Fatebenefratelli di Erba, Pasquale Troiano, fa il punto in occasione della Giornata mondiale della vista che si celebra oggi, 13 ottobre.

«Con la prevenzione si può evitare la cecità»

Il reparto di oculistica dell'ospedale Fatebenefratelli "Sacra Famiglia" è dotato delle più avanzate tecnologie per la diagnosi delle patologie oculari (oct, angio-oct, angiografia, topografia pentacam, biomicroscopia endoteliale, ecografia oculare, tonometria senza contatto, oltre alle numerose applicazioni del laser). Pasquale Troiano, Direttore dell’Unità Operativa di Oculistica, sottolinea però l’importanza di controlli regolari.

«La nostra dotazione all'avanguardia - spiega - consente di ridurre i tempi di esecuzione degli esami e, di conseguenza, i tempi d’attesa per i pazienti e di trattare con successo moltissimi casi estremi, come cataratte che hanno raggiunto stadi molto avanzati e che rappresentano una vera e propria sfida chirurgica: occhi che sono quasi ciechi che possono tornare a vedere».

Per i soggetti ultracinquantenni vi è la possibilità di correggere tutti i difetti visivi, tra cui anche la presbiopia, rendendoli quasi del tutto indipendenti dagli occhiali.

«Tuttavia - insiste - bisogna fare regolarmente le visite oculistiche, soprattutto dal momento in cui si accusa un peggioramento della vista oppure anche se ci si dovesse accorgere che da lontano si vede meglio togliendo gli occhiali che sono in uso da anni. Tutte le patologie oculari si trattano meglio e con maggiori probabilità di successo se non sono troppo avanzate. Se viene, quindi, diagnosticata una cataratta è opportuno orientarsi verso l'intervento senza attendere quella che una volta veniva definita "maturazione della cataratta"».