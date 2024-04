Giornata dell’ostetrica/o, al Sant’Anna incontri con le mamme

Gli incontri si svolgeranno al piano 0-Blu dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nelle aule della Formazione.

Incontri con mamme

Domenica 5 maggio ricorre la Giornata internazionale dell’Ostetrica/o e per l’occasione

sono stati organizzati all’ospedale Sant’Anna tre eventi dedicati alle mamme. La Giornata nternazionale dell’Ostetrica è stata istituita per la prima volta nel 1991 dalla Confederazione Internazionale Ostetriche e da allora è un appuntamento che pone al centro dell’attenzione il valore sociale e sanitario dell’ostetrica/o, nonché il suo ruolo chiave nella tutela e nella promozione della salute della donna in tutto il suo ciclo vitale.

Gli incontri si svolgeranno al piano 0-Blu nelle aule della Formazione. La partecipazione è gratuita con prenotazione sul sito di Eventbrite ( www.eventbrite.it nel campo di ricerca scrivere Asst Lariana e a quel punto compiranno i tre eventi proposti). Ogni biglietto corrisponde ad una prenotazione per due persone; nel caso dell’incontro dedicato alle coccole, oltre alla coppia, è compresa anche la presenza del neonato.

“Neomamme: le coccole col neonato (0-6 mesi)”

Un incontro per scoprire e approfondire l’importanza del massaggio, una pratica che rafforza la relazione con i bambini ed ha effetti positivi sul loro sviluppo e maturazione fisica, psicologica ed emotiva. Quattro le fasce orarie prenotabili: 1) 10.00-11.00 2) 11.30-12.30 3) 15.00-16.00 4) 16.30-17.30. Raccomandazioni: indossare un abbigliamento comodo e portare un materassino (tipo quelli per lo yoga).

“I benefici del movimento per la salute della donna in gravidanza”

Fare sport durante la gravidanza è opportuno oltre che possibile e per fare del bene a sé e al nascituro bastano 30-40 minuti al giorno. Quattro le fasce orarie prenotabili per gli incontri: 1) 10.00-11.00 2) 11.30- 12.30 3) 15.00-16.00 4) 16.30-17.30. Raccomandazioni: indossare un abbigliamento comodo e portare un materassino (tipo quelli per lo yoga).

“Asst Lariana: Consultori, percorso nascita e punto nascita e visita alla sala parto”

Un’occasione per conoscere e approfondire le attività e i servizi di Asst Lariana dedicati alle future mamme. Due le fasce orarie prenotabili: 1) 10.00-11.00 2) 15.00-16.00.