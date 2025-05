Giornata internazionale dell'ostetrica: l'iniziativa per le neomamme

Il 5 maggio si celebra la Giornata internazionale dell’ostetrica/o, prime soccorritrici o primi soccorritori a fornire cure necessaria a mamme e figli.

Una giornata dedicata all'ostetrica

La Giornata internazionale dell’ostetrica/o, che si celebra ogni anno il 5 maggio, è l’occasione per ricordare e sottolineare l’importanza che questa professione svolge nella salvaguardia e tutela della salute di donne, bambini, famiglie. Per questa nuova edizione, l’Icm - International Confederation of Midwives - ha scelto come tema il ruolo svolto da questi professionisti in occasione delle crisi umanitarie. In tali contesti, infatti, le ostetriche sono i primi soccorritori a fornire cure alle madri e ai bambini, garantendo assistenza alla gravidanza, al parto e al post nascita nonostante le difficili condizioni rappresentate da eventi drammatici come guerre, terremoti, calamità naturali.

Bulbi in dono

Una presenza importante quella dell’ostetrica anche nei nostri contesti e che accompagna i principali cambiamenti del ciclo di vita delle donne, dall’adolescenza alla menopausa. Per tutta la settimana, le mamme che partoriranno all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia riceveranno in dono un bulbo, simbolo di accudimento e crescita, con un biglietto e un Qr code che riporta alle pagine del sito dedicate ai Consultori familiari di Asst lariana per scoprire tutti i servizi dedicati alle neomamme.