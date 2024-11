Giornata mondiale del diabete: Asst Lariana incontra i cittadini

Il 14 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del diabete, istituita nel 1991 dall'International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Quattro milioni di italiani affetti da diabete di tipo 2

Gli italiani affetti da diabete tipo 2, patologia che risulta fortemente connessa all’eccesso ponderale associato frequentemente a stili vita non salutari, sono quasi 4 milioni, circa il 6% della popolazione. Coloro che invece sono affetti da diabete di tipo 1, patologia autoimmune, sono circa 300.000, lo 0,5% della popolazione (Fonte Ministero della Salute). Le persone affette da diabete presentano un rischio elevato di complicanze macrovascolari, ovvero di malattie cerebro e cardio-vascolari e, in generale, hanno un’aspettativa di vita ridotta, qualunque sia l’età di esordio della malattia, rispetto alla popolazione non affetta.

Sensibilizzare e incontrare i cittadini

Con l’obiettivo di sensibilizzare e informare su questa patologia, sulla sua prevenzione e gestione, Asst Lariana giovedì 14 novembre dalle 9 alle 13 incontrerà i cittadini. I suoi specialisti saranno infatti a disposizione per rispondere a domande e dubbi, oltre che per dare utili consigli sui corretti stili di vita e sull’alimentazione. Sarà possibile incontrare medici e volontari dell’associazione Diabetici Larius negli spazi della Casa di Comunità Napoleona a Como. Inoltre medici e infermieri saranno all’interno delle gallerie commerciali Bennet di Montano Lucino e Cantù in stand che la catena di supermercati ha gentilmente concesso per questa attività di sensibilizzazione. L’evento è patrocinato, tra gli altri, dalla SID - Società Italiana di Diabetologia che ha messo a disposizione una serie di ricette che verranno distribuite dagli specialisti.

Webinar in programma

Su iniziativa dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Como e di Asst Lariana, mercoledì 13 novembre dalle 20.30 alle 22.30 è stato organizzato un webinar sul tema dedicato ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Interverranno la pediatra specialista in diabetologia Maria Zampolli, la diabetologa Olga Eugenia Disoteo e il presidente dell’Ordine comasco, Gianluigi Spata. Tra gli argomenti che verranno discussi ci sarà anche l’ingresso della città di Como nel progetto “Cities Changing Diabetes” che verrà ufficialmente presentato il 3 dicembre.

ComoDiabete2024

Tra gli altri appuntamenti che si svolgeranno in provincia ci sarà la tredicesima edizione di ComoDiabete 2024 (sabato 16 novembre, Hilton Lake Como Hotel) a cui parteciperanno tra i relatori gli specialisti di Asst Lariana Chiara Mauri (endocrinologa), Clemente Giglio (diabetologo), Francesca Pesenti (internista) e Maria Cristina Della Rosa (direttore Cure Primarie); il convegno “L’evoluzione della cardionefrologia metabolica” (29 e 30 novembre, Starhotels Rosa Grand, Milano) che vede come responsabile scientifica l’endocrinologa Olga Eugenia Disoteo e l’intervento del direttore di Endocrinologia - Diabetologia Dietetica e Nutrizione Clinica di Asst Lariana, Fabrizio Muratori.

Il 30 novembre la sala polifunzionale del Comune di San Fermo della Battaglia ospita infine il convegno “Il benessere psicologico del Diabete di Tipo 1”, organizzato da A.G.D. Como – Associazione per l’aiuto ai giovani diabetici. Per Asst Lariana interverranno la pediatra specialista in diabetologia Maria Zampolli, la psicologa della Neuropsichiatria infantile Francesca Bellorini, la dietista Gaia Colnaghi e la psicologa Carlotta Brega.