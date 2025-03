Giornata mondiale del rene, controlli gratuiti in città e a Erba

Per la Giornata mondiale del rene i controlli e le vaccinazioni a Como ed Erba saranno ad accesso libero, senza impegnativa.

Giornata mondiale del rene, prevenzione

Il 13 marzo in occasione della Giornata mondiale del rene alla Casa di Comunità Napoleona a Como e ad Erba in piazza Sant’Eufemia dalle 9 alle 13 nefrologi e infermieri saranno a disposizione dei cittadini per controlli gratuiti delle urine, misurazione della pressione e dell’indice di massa corporea. Sempre in via Napoleona, a Como, al Centro Vaccinale, dalle 9 alle 12 i pazienti nefropatici potranno sottoporsi alle vaccinazioni indicate per la loro patologia (anti Pneumococco, Herpes Zoster, Morbillo-parotite-rosolia- varicella, meningococco B e Meningococco ACWY, Epatite B; con l’occasione sarà verificato anche il richiamo decennale per difterite-tetano-pertosse). I controlli e le vaccinazioni saranno ad accesso libero, senza impegnativa.

L’iniziativa, organizzata da Asst Lariana, è promossa insieme a FIR Ets (Fondazione italiana del rene), Società italiana di nefrologia, con il patrocinio del Comune di Erba e la collaborazione di Lariosoccorso e Aned Onlus (Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto).

Malattia renale cronica

La Malattia Renale Cronica (MRC) colpisce circa 850milioni di persone nel mondo. Se non diagnosticata e trattata tempestivamente la malattia può progredire fino all’insufficienza renale, portando a gravi complicazioni e a mortalità precoce. Si prevede che entro il 2040 la MRC diventerà la quinta causa principale di riduzione dell’aspettativa di vita Fonte Worldkidneyday.org). I maggiori fattori di rischio per la malattia renale sono diabete, ipertensione, patologie cardiovascolari, obesità, storia familiare di malattia renale e i soggetti ad alto rischio di malattie renali dovrebbero sottoporsi a test mirati.

Il compito principale dei reni è filtrare il sangue affinché i prodotti di scarto del metabolismo e i liquidi in eccesso possano essere eliminati con l'urina. I reni, quindi, svolgono un’importante funzione di depurazione e di regolazione della quantità di acqua e di sali presenti nell'organismo. Contribuiscono anche ad altre importanti funzioni quali il controllo della pressione arteriosa, la formazione del sangue (ematopoiesi) e il metabolismo osseo. Quando i reni non funzionano correttamente le sostanze di scarto tendono ad accumularsi nel sangue provocando uno stato di intossicazione e di squilibrio che possono causare altri importanti problemi di salute. L’insufficienza renale può essere acuta o cronica. La prima, è caratterizzata da una perdita rapida della capacità dei reni di funzionare correttamente dovuta, spesso, a fattori temporanei. Se curata rapidamente, può guarire.

La seconda, vale a dire l’insufficienza renale cronica (IRC), progredisce lentamente e causa danni permanenti. Se l’accertamento (diagnosi) avviene nelle fasi iniziali, le cure possono rallentare e anche prevenire il peggioramento della malattia. Quando l’IRC ha raggiunto il suo stadio più avanzato è necessario intervenire con il trapianto di rene o, nell'impossibilità o nell'attesa di quest’ultimo, con l’emodialisi (Fonte Istituto Superiore di Sanità).

Le 8 regole d’oro per prevenire le malattie renali

1 Mantieniti attivo e in forma

2 Controlla periodicamente i livelli di zucchero nel sangue

3 Controlla periodicamente la pressione sanguigna

4 Segui una dieta sana e bilanciata

5 Mantieni un adeguato e regolare apporto di liquidi

6 Non fumare

7 Assumi farmaci solo sotto stretto controllo medico

8 Tieni sotto controllo la funzione renale (azotemia, creatinina, esame urine) soprattutto se sei un soggetto a rischio