Giornata mondiale della disabilità: l’impegno di Villa San Benedetto

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra oggi 3 dicembre, Villa San Benedetto Menni di Albese con Cassano rinnova il proprio impegno a favore delle persone in condizioni di fragilità.

Un impegno concreto

La ricorrenza offre l’occasione per riflettere su un messaggio semplice e potente: la diversità come valore distintivo. “Il termine disabilità rimanda all’idea di diversità, ed essere diversi è ricchezza e bellezza: stimola curiosità, dialogo e confronto”, sottolineano gli operatori, “non permettiamo allo stigma sociale della normalità di uniformare, annullare o di escludere chiunque, focalizzandosi sulla condizione di svantaggio o di salute. Difendiamo il diritto e la libertà di essere diversi”. Questo è l’impegno che quotidianamente viene perseguito da tutte le figure professionali della struttura.

Un messaggio che diventa un gesto concreto: nella giornata di oggi infatti, chi entrerà in struttura riceverà un segnalibro realizzato dagli ospiti nei laboratori artistici. Ogni segnalibro sarà accompagnato da una frase scritta da Marina, un’ospite soprannominata “poetessa di reparto”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio cammino di cura, ascolto e inclusione che guida quotidianamente il lavoro di tutte le figure professionali impegnate in Villa San Benedetto Menni e che si ispira all’insegnamento del fondatore San Benedetto Menni.