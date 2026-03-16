Giornata mondiale della felicità: serata in sala consiliare

Giornata Mondiale della Felicità: Guslandi presenta il suo libro in sala consiliare a Lurago d’Erba. Appuntamento a giovedì 19 marzo.

Serata di filosofia

La serata sarà in sala consiliare alle 21. Simone Guslandi, ricercatore di filosofia morale, di filosofia delle religioni, di filosofia politica, presenterà in una conferenza il suo saggio di filosofia morale “La gioia”. La gioia può essere il fondamento dell’esistenza? L’autore del saggio guiderà il pubblico tra le implicazioni di questa prospettiva, in vista della ricorrenza della Giornata Mondiale della Felicità che ricorre venerdì 20 marzo.

L’iniziativa è organizzata dal Comune con la biblioteca comunale “Rosa Maria Picotti”ed è a ingresso libero. Tutti sono invitati a partecipare. Maggiori informazioni: 031/3599520 o biblioteca@comune.luragoderba.co.it.