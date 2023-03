Voglia di rimboccarsi le maniche per recuperare i fondi necessari a coprire le spese della trasferta in Portogallo in occasione della Giornata mondiale della gioventù. L’idea di una quarantina di ragazze e ragazzi dell’oratorio olgiatese è veicolata da uno slogan efficace: "Gmg Lisbona 2023 - Chi ama la comunità, chiama i giovani".

Giornata Mondiale della Gioventù: i giovani olgiatesi pronti a lavorare per pagarsi il viaggio

Cinque i campi d’azione individuati come opportunità tramite le quali ricavare offerte, quindi utili ad abbattere i costi del viaggio in pullman e del soggiorno lusitano, previsti dal 31 luglio all’8 agosto. Il primo: "Chi-amali per aiutare nello studio e nei compiti". Poi: "Chi-amali per animare una festa di compleanno". E ancora: "Chi-amali per aiutarti in piccole opere di giardinaggio". Quarta proposta: "Chiamali per aiutarti nello sgombero di cantina/soffitta". Infine: "Chi-amali come baby sitter". Tutte le offerte ricevute dai giovani dell’oratorio di Olgiate Comasco serviranno a sostenerli nel loro viaggio per radunarsi con "colleghi" di tutto il mondo insieme al pontefice.

