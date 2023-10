Giornata Mondiale della Salute Mentale: gli eventi in programma di Asst Lariana

Sabato 14 ottobre allo Spazio Gloria si vivrà un pomeriggio all’insegna di musica, teatro e cinema. L’evento è proposto dal Coordinamento Comasco della Salute Mentale in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di Asst Lariana, il Comune di Como, il Centro Servizi per il Volontariato Insubria e Arci Como in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che è ricorsa ieri, martedì 10 ottobre.

Il programma

Appuntamento come detto allo Spazio Gloria, a Como, in via Varesina 72. Si comincia alle 14 con “Nei giardini della mente” docufilm di Matteo Balsamo a cura di Oltreilgiardino. Alle 16 la compagnia teatrale Apnea cerebrale presenta un estratto dello spettacolo "Non vedo l'ora di vederti alzare da quel divano" a cura dell’associazione Arci Trebisonda; alle 16.45 rinfresco a cura de Il Gelso; alle 17.30, gran finale con il concerto dell’Orchestra Botanica Alchechengi.

“Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze collabora da anni con il Coordinamento Comasco della Salute Mentale che riunisce le associazioni impegnate nell’integrazione delle persone con disagio psichico – sottolinea la dottoressa Patrizia Conti, direttore della Neuropsichiatria infantile e direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di Asst Lariana - Il lavoro in rete contribuisce a sostenere una cultura basata sulla valorizzazione delle differenze e sulla possibilità di mettere in luce le qualità e le risorse che ciascun individuo possiede. Le iniziative proposte in occasione della Giornata Mondiale contribuiscono a superare lo stigma ed il pregiudizio che accompagnano a tutt'oggi il disagio mentale”.

“Non vedo l’ora di vederti alzare da quel divano”

Sempre nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata Mondiale della Salute Mentale, è da segnalare l’appuntamento del 15 ottobre alle 16 nella sala San Carlo a Mariano Comense (via E. D’Adda, 17). Apnea Cerebrale presenta lo spettacolo teatrale “Non vedo l’ora di vederti alzare da quel divano” per la regia di Giacomo Puzzo, musiche dal vivo Desmunda (alcuni estratti saranno presentati il 14 ottobre allo Spazio Gloria, a Como).

Il progetto è promosso da Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di Asst Lariana, Circolo Arci Trebisonda, Teatro Comunale San Teodoro di Cantù e sostenuto da Asvap 6. La compagnia Apnea Cerebrale diretta da Giacomo Puzzo è nata nel 2017 nel corso della realizzazione del progetto di teatro civile “FOLLIA e assenza d’opera” in occasione del quarantennale della legge 180/78 (legge Basaglia). La compagnia ha in seguito portato in scena a Como e Cantù due spettacoli originali e autoprodotti “Ping Pong” e “Il Divano”. Sul palco recitano operatori e utenti dei servizi di Psichiatria sul territorio e, occasionalmente, volontari, tirocinanti e attori dell’associazione Circolo Arci Trebisonda.

Lo spettacolo è collegato a “Per uno sguardo consapevole”, tre serate formative e informative sulla salute mentale promosse nel mese di settembre e ottobre da Asvap 6, in collaborazione e con il patrocinio di Asst Lariana. Asvap 6 Onlus (Associazione di familiari e volontari di sostegno e informazione sul disagio psichico) si è costituita il 7 novembre 1996. La sede è a Mariano Comense. L’associazione, convenzionata con Asst Lariana, opera sul territorio di Cantù, Mariano Comense ed Erba nell’ambito di quattro aree • Familiari con incontri mensili di auto mutuo aiuto. • Persone affette da disagio psichico con attività risocializzanti, ludiche e terapeutiche come ad esempio l’arteterapia • Giovani con fatiche evolutive, attraverso interventi nelle scuole (progetti di musicoterapia) • Cittadinanza-Territorio con uno sportello di ascolto e promozione di incontri informativi. Per maggiori informazioni sull’associazione è possibile contattare il numero 345/0451217.

“Bibliogentile”

Da segnalare, infine, l’inaugurazione, giovedì 19 ottobre alle 13, della “Bibliogentile”, biblioteca realizzata dal personale del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di Asst Lariana in collaborazione con i pazienti seguiti ad Appiano Gentile dal Centro psico-sociale e dalla Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza. L’iniziativa è legata a “Woodbook” un progetto riabilitativo promosso negli anni scorsi e che oggi, dopo il periodo della pandemia, vede l’inaugurazione della biblioteca. Contenuti e obiettivi saranno illustrati dalla dottoressa Daniela Campanella, psichiatra, responsabile della Comunità Riabilitativa ad Alta Protezione di Appiano Gentile e dall’educatore Marco Brambilla. L’inaugurazione sarà accompagnata da un rinfresco, da brani musicali del musicoterapista Stefano Sordelli e da omaggi artigianali realizzati nell’ambito dei laboratori proposti ai pazienti.