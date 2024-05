Giornata nazionale del sollievo: call center e banchetti informativi

Domenica, 26 maggio, ricorre la 23esima Giornata nazionale del sollievo. Tre giorni per sensibilizzare tra San Fermo della Battaglia, Como e Olgiate Comasco.

Giornata nazionale del sollievo

Ieri, domenica 26 maggio, ricorre la 23esima Giornata nazionale del sollievo, istituita nel

2001 a livello nazionale per promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e

morale in favore di chi è chiamato ad affrontare la malattia. Si tratta di un'iniziativa promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Fondazione Nazionale "Gigi Ghirotti”- La cultura del sollievo è il principio ispiratore della Legge 38 del 2010 , che per la prima volta ha garantito l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. Con tale legge, l’Italia è stata tra le prime nazioni in Europa a dotarsi di una normativa innovativa per garantire un’assistenza qualificata e a umanizzare la cura in ambito palliativo e della terapia del dolore.

Banchetti informativi

Asst Lariana, con la struttura Cure palliative/Hospice, guidata dalla dottoressa Carla Longhi, e la struttura Terapia del dolore e partoanalgesia, di cui è responsabile il dottor Carlo Francesco Biundo, promuove una settimana di banchetti informativi sul territorio, in collaborazione con gli enti del Terzo settore che si dedicano sia alle cure palliative sia alla terapia del dolore. “La Rete Locale di Cure Palliative (RLCP), coordinata da Asst Lariana e che è diffusa sull’intero territorio anche grazie alla collaborazione degli enti del Terzo settore e agli erogatori del privato-accreditato - spiega la dottoressa Longhi - garantisce ai cittadini servizi di cura equi e che assicurano la migliore qualità di vita possibile nella malattia”. Aggiunge Biundo:“E’ opinione comune che il dolore accompagni inevitabilmente la malattia e che sia una

condizione normale. In realtà il dolore è un segnale che richiama la nostra attenzione su qualcosa che non va nel corpo. Se perdura, non viene curato e diventa cronico, si trasforma esso stesso in malattia causando sofferenza fisica e psicologica”.

Le attività

Le attività informative prenderanno il via domenica 26 maggio con un call center dedicato alla terapia del dolore che resterà attivo fino al 1° giugno al numero 031-5859357 grazie ai volontari dell’associazione “A.Ma.Te.”. Nei giorni successivi saranno presenti banchetti informativi in tutta la rete territoriale. Oggi, lunedì 27 maggio all’ospedale Sant’Anna a San Fermo della Battaglia sensibilizzazione alla terapia del dolore con l’associazione “A.Ma.Te.”. La stessa tematica verrà promossa martedì 28 maggio alla Casa di Comunità di via Napoleona a Como e mercoledì 29 maggio alla Casa di Comunità di Olgiate Comasco.

L’attività di sensibilizzazione sulle cure palliative partirà lunedì 28 maggio alla Casa di

Comunità di via Napoleona a Como con le associazioni A.Ma.Te, Il Mantello ODV e

Accanto ODV. Nella stessa giornata Fondazione Bellaria sarà con il proprio banchetto

alla Casa di Comunità di Olgiate. A seguire martedì 29 maggio A.Ma.Te sensibilizzerà nella

propria sede di Faloppio (Via Degli Alpini, 1) mentre Accanto ODV nella Casa di Comunità

di Menaggio. Giovedì 30 maggio banchetto informativo di Ancora/Il Gelso alla Casa di

Comunità di Ponte Lambro, di Fondazione Bellaria e Finisterre MedicAir alla Casa di

Comunità di Lomazzo, di Il Mantello ODV alla Casa di Comunità di Cantù e di Paxme alla

Casa di Comunità di Olgiate. La settimana si chiuderà venerdì 31 maggio con il banchetto

di Il Mantello ODV alla Casa di Comunità di Cantù.