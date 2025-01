Giornata sugli sci gratuita per cinquanta ragazzi

"A inizio mandato abbiamo lavorato molto sulla progettazione per i nostri giovani e partecipato a diversi bandi regionali. Il progetto Escalation giovane: Montagne di pace di AGeO ha ottenuto apprezzamento da Regione Lombardia e ci ha permesso di vincere il bando regionale Giovani Smart 2.0. Ancora una volta adolescenti e giovani del territorio, con una rete ampia di enti e associazioni che abbraccia simbolicamente Erbese e Valassina, al centro delle iniziative. Iniziamo con una giornata sulla neve, a Chiesa Valmalenco, per iniziare a prepararci, a un anno esatto di distanza, alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, che vedranno i nostri territori al centro dello sport mondiale. Il progetto poi si snoderà, con una serie di iniziative e azioni su più ambiti per valorizzare il nostro territorio montano, ricordando anche l'80esimo anniversario della Liberazione. Vi terremo aggiornati".

L'iniziativa sugli sci è rivolta a 50 ragazzi e ragazze dai 15 anni compiuti ai 34 anni e il programma prevede il ritrovo alle 7 in Piazza Mercato ad Albavilla con partenza alle 7.15; rientro previsto per le 19.00. Il gruppo dei ragazzi sarà accompagnato da due educatori A.Ge.O. L'iniziativa sarà gratuita per i primi 50 ragazzi che si iscriveranno e comprende il viaggio A/R e lo ski pass giornaliero compreso di assicurazione. Per chi è interessato sarà possibile pranzare in rifugio a un costo agevolato. Il termine per le iscrizioni è a esaurimento posti ma non oltre il 9 gennaio 2025 su https://forms.gle/tXagSzagxGuXHB2w9; conferma e accettazione delle domande entro il 10 gennaio.