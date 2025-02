Giornata sulla neve: tanti giovani insieme per l'iniziativa della Consulta di Anzano con Lo Snodo

Una giornata speciale all’insegna dell’incontro e della condivisione. Quelli che Av-anzano, Consulta giovani di Anzano del Parco , in collaborazione con l’associazione giovanile Lo Snodo di Erba, ha organizzato per il terzo anno consecutivo un’uscita sulla neve a Pila, in Valle d’Aosta.

Cinquanta giovani sulla neve con la Consulta e lo Snodo

L’iniziativa si inserisce nel progetto “JUMP! Giovani che puntano in alto”, finanziato da Regione Lombardia e nato per creare spazi di aggregazione e crescita attraverso esperienze condivise. La giornata ha raggiunto pienamente il suo obiettivo: offrire a un gruppo di giovani del territorio l’opportunità di vivere un’esperienza in montagna all’insegna della condivisione. La destinazione scelta è stata la rinomata località di Pila. L’iniziativa ha visto una grande partecipazione e ha confermato il valore di momenti in cui le persone possono ritrovarsi senza pressioni, riscoprendo il piacere di stare insieme e di sentirsi parte di una comunità.

«Siamo molto soddisfatti – afferma Camilla Moja, presidente della Consulta Giovani – È il terzo anno che organizziamo questa iniziativa e il secondo in collaborazione con Lo Snodo. L’evento ha visto la partecipazione di 50 giovani tra i 19 e i 27 anni, un risultato che ci riempie di orgoglio e ci motiva a far diventare questa giornata un appuntamento fisso da riproporre ogni anno!»