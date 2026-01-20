Giornate del cittadino per aiutare chi deve sostituire la carta d’identità cartacea

Due aperture straordinarie dell'ufficio Anagrafe per i residenti col documento che dal prossimo 3 agosto non avrà più validità.

Giornate del cittadino: il Comune di Olgiate Comasco organizza delle aperture straordinarie per la sostituzione delle carte d’identità cartacee che perderanno validità dal prossimo 3 agosto.

Il Comune aiuta i cittadini

Deciso un servizio nell’ottica di agevolare i residenti alle prese con l’esigenza di sostituire il documento d’identità. Gli interessati potranno presentarsi allo sportello Anagrafe senza appuntamento, portando la carta d’identità cartacea da sostituire, una fotografia recente formato tessera a colori su sfondo bianco, la tessera sanitaria o il codice fiscale, la carta di credito o il bancomat per il pagamento dei diritti pari a 22 euro. Nel caso si trattasse di minori di 18 anni, gli stessi devono essere accompagnati da entrambi i genitori.

Le Giornate del cittadino

Ecco il calendario delle Giornate del cittadino: sabato 7 marzo dalle 8.30 alle 12; mercoledì 11 marzo dalle 16.30 alle 19.30. In tale date e orari l’ufficio Anagrafe non tratterà altre pratiche ma si dedicherà esclusivamente a chi ha la carta d’identità cartacea che dal prossimo 3 agosto non sarà più valida.