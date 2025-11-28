Giornate di open day per l’Istituto “Segantini”

L’Istituto comprensivo “Segantini” di Asso apre le porte a genitori e futuri studenti. Nelle prossime settimane, infatti, è prevista una serie di open day volti a illustrare l’offerta formativa dall’infanzia alla secondaria di primo grado.

Tutte le date degli incontri

Proprio da quest’ultima si parte domani, sabato 29 novembre, con la presentazione ad Asso dalle 9 alle 10 e a Canzo dalle 10 alle 12. Verranno evidenziate, in particolare, le iniziative dell’area giochi e sport (giornate sportive, giorni verdi e azzurri, gare d’istituto), linguistica (io leggo perché, certificazione trinity e madrelingua, scambi culturali Italia-Francia), sociale (sportello psicologico, orientamento scolastico, inclusione, educare al rispetto, progetto affettività) e Stem (laboratori di coding e robotica, scientifici, progetti Pnrr).

Sempre domani a Valbrona ci sarà la possibilità di visitare la scuola dell’infanzia dalle 9.30 alle 11.30: verranno spiegati i laboratori proposti e i punti di forza dell’offerta formativa, così come gli orari e i servizi.

Martedì 2 dicembre sarà la volta della primaria «G. Pepe» di Civenna (Bellagio), dalle 16.30 alle 18.30.

Martedì successivo, 9 dicembre, open day per l’infanzia di Sormano: appuntamento dalle 17 alle 19.

Mercoledì 10 dicembre toccherà all’infanzia di Barni, sempre dalle 17 alle 19.

Infine, venerdì 12 dicembre sarà la volta della scuola primaria “C. Sala2 di Valbrona: qui i genitori sono invitati a presentarsi dalle 17 alle 19. Anche in questo caso ci sarà la presentazione dei progetti, dell’orario scolastico e di tutti i servizi.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Istituto “Segantini”.