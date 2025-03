Giornate Fai di Primavera: boom di visitatori al nuovo Polo astronomico

Le giornate di maltempo non hanno fermato i visitatori: in tantissimi, infatti, si sono presentati lo scorso fine settimana al nuovo Polo astronomico di Sormano.

Quasi 600 visitatori registrati

La struttura rinnovata ha aperto eccezionalmente in occasione delle Giornate Fai di Primavera. L'osservatorio, insieme al nuovo planetario, ha accolto ben 176 persone nella giornata di sabato 22 marzo ma il boom di visite è stato registrato il giorno successivo, domenica 23 marzo, con ben 416 visitatori.

"Nonostante il tempo terribile, è andata benissimo - è il commento soddisfatto del sindaco Giuseppe Sormani - La gente è arrivata anche nelle peggiori condizioni meteo, questo dimostra il grandissimo interesse verso il Polo astronomico. Sicuramente c'era la curiosità di vederlo nella prima occasione di apertura, tutti sono usciti soddisfatti e per noi è motivo d'orgoglio. Il collaudo è stato senz'altro positivo, grazie anche al Fai che ha contribuito con una grande organizzazione".

Tante scuole interessate

Esprime soddisfazione anche Enrico Colzani del Gruppo Astrofili Brianza che si occupa da sempre dell'organizzazione delle visite all'osservatorio sormanese. "Tante scuole ci hanno già contattato chiedendo quando sarà possibile visitare il Polo astronomico, alcune domandando se ci fosse la possibilità del pernottamento: speriamo di accontentarli presto. Siamo felici anche che diversi esperti del settore, ad esempio architetti e designer, si siano complimentati per la struttura rinnovata. Crediamo che questo sia uno degli osservatori più belli d'Italia, un Polo astronomico che diventerà un punto importante per il territorio e non solo".

Attualmente mancano gli ultimi permessi e alcuni elementi di arredo, dopo di che si potrà procedere con l'inaugurazione ufficiale. "Per fine aprile dovremmo chiudere l'iter burocratico, pensiamo poi di aprire verso maggio o al più tardi inizio giugno - conclude Sormani - Ci siamo attivati anche per capire quali servizi potremo offrire con la cucina, per cui mancano i materiali ma abbiamo già i fondi grazie a Fondazione Cariplo. Dunque per ora abbiamo avuto un primo weekend sperimentale, la sfida sarà poi riuscire a fare funzionare il nuovo Polo astronomico per bene".