"Giorni verdi e azzurri" in Toscana: 140 alunni da Asso e Canzo in trasferta

Una settimana dedicata all’ambiente e alle attività sportive. Ben 140 alunni della scuola secondaria di primo grado di Asso e Canzo, parte dell’Istituto comprensivo "Segantini", hanno preso parte all’iniziativa "Giorni verdi e azzurri" in Toscana.

Attività tra montagna e mare

I giovani, accompagnati da una decina di insegnanti coordinati dallo storico docente di Educazione fisica Maurizio Ballabio, hanno partecipato a diverse attività sia in acqua sia immersi nella natura tra Firenze, Lucca e Marina di Massa.

Dal rafting al trekking, fino al relax in spiaggia, gli studenti hanno potuto trascorrere alcune giornate in gita tra il verde delle montagne e l’azzurro del mare.

"I ragazzi, così come i docenti, sono stati felicissimi di questi giorni - hanno commentato dalla scuola - Gli alunni di Asso sono stati in Toscana dal 12 al 14 maggio, successivamente dal 14 al 16 sono andati quelli di Canzo. Tutti erano soddisfatti, d’altronde svolgiamo quest’iniziativa da circa otto anni ed è sempre molto richiesta. Chi non può partire e resta a scuola partecipa comunque a diverse attività, laboratori e gite sempre a tema; le lezioni vengono sospese per quei giorni. Ringraziamo anche le agenzie che si sono occupate del viaggio e dell’alloggio, molto organizzate e disponibili".