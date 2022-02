Giorno del ricordo cerimonia di commemorazione al Parco martiri delle Foibe

Nella mattinata di oggi, giovedì 10 febbraio 2022, è andata in scena la cerimonia di commemorazione del Giorno del ricordo al Parco dei martiri delle Foibe a Cantù.

Dopo l'inno d'Italia, a prendere parola è stato il vicesindaco Giuseppe Molteni:

"Ci ritroviamo uniti nel ricordo di una tragedia, per conservare e rinnovare la memoria di tutte le vittime delle Foibe. Dal 1944 alla fine degli anni 50, oltre 350mila italiani e oppositori alla dittatura furono costretti ad emigrare. Uomini, donni e bambini dell'Istria da Fiume e dalla Dalamazia, abbandonarono la loro terra e la loro casa, persone di ogni estrazione furono costrette a fuggire dal regime e dalla violenza. Il dramma delle Foibe, con la sua dolorosa verità, è parte integrante della storia della nostra nazione e come tale deve essere ricordato e riconosciuto per costruire un futuro migliori. Grazie al passato si può guadagnare prospettiva critica e osservare ciò che è stato con la giusta distanza, per indagare la nostra identità e i suoi valori fondanti. Non odio, non rabbia ma sapere e conoscenza, per far sì che questi errori non si ripetano. La nascita dalla Repubblica, la rifondazione dello Stato e delle sue istituzioni sono costate enormi sacrifici. Abbiamo il dovere di continuare a trasmettere alle nuove generazioni il monito di queste vicende per rendere più salda la democrazia nel suo cammino di crescita. Questo deve essere il modo per rendere omaggio a quanti hanno perso la vita, gli affetti e i loro bene. Ricordiamo i martiri per restituire giusta memoria alla loro tragedia e onorare, educando, il cammino compiuto da allora".