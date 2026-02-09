Giorno del Ricordo: cerimonia per commemorare le vittime delle foibe

Giorno del Ricordo: c’è la cerimonia per commemorare le vittime delle foibe. Appuntamento ad Albavilla domani mattina, martedì 10 febbraio, organizzato dal Comune con la collaborazione della Protezione civile, del Corpo musicale «Santa Cecilia» e del Gruppo Alpini.

Aperto a tutta la cittadinanza

L’appuntamento è stato fissato nella data in cui ricorre il Giorno del Ricordo allo scopo di commemorare la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe. Il programma prevede il ritrovo alle 11 al parcheggio di via Cesare Cantù: si formerà da lì il corteo con la banda musicale, autorità militari e civili e Alpini. Seguirà la posa della corona di alloro ai piedi del Monumento ai Caduti; un breve intervento delle autorità e un momento di preghiera e benedizione a suffragio dei tanti che hanno perso la vita nella tragedia delle foibe. La cittadinanza è invitata a partecipare.