Giovane cantante canturina lancia un appello: "Rilanciamo il karaoke"

Martina Enzo, 22 anni, di Vighizzolo, non è solo il suo nome di battesimo, ma anche quello d’arte perché, ha raccontato, "tenere il proprio nome oggi giorno rappresenta quasi un’eccezione nel panorama musicale, nel quale tutti preferiscono cambiarlo".

Il canto nelle vene

Lavora in una nota azienda del canturino e il suo amore è da sempre la musica. E’ nata in una famiglia di musicista - il nonno suonava il sax e il clarinetto, la mamma suonava ai matrimoni - e la passione per quest’arte continua a coltivarla, con il sogno che magari un giorno diventerà anche la sua professione.

Intanto però ama far cantare il pubblico e così ha voluto lanciare un invito affinché torni protagonista delle serata dei giovani e meno giovani il... karaoke.

"Fin da quando ero nella pancia di mia madre ascoltavamo insieme Laura Pausini, che rappresenta un mio punto di riferimento come persona e come musicista - ha proseguito la canturina - Io ho iniziato a cantare da piccola con mio papa Maurizio, che è venuto a mancare 11 anni fa. Lui mi ha sempre ascoltato mentre cantavo e il suo sogno sarebbe stato quello di vedermi un giorno in televisione..."

L’intervista integrale sul Giornale di Cantù da sabato 23 dicembre 2023 in edicola in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui