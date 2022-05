L'esperienza

Silvia Cesana, in arte Sissi, 22 anni, ha raggiunto questo grande risultato.

Giovane cantante di Merone in finale ad "Amici".

Silvia Cesana, in arte Sissi, 22 anni giovane cantante di Merone è in finale ad «Amici» di Maria De Filippi. Dopo le recenti esperienze a «X Factor» e «AmaSanremo», la talentuosa giovane cantante è entrata nel celebre talent show di Maria De Filippi in onda su Canale5, presentando un brano inedito scritto da lei dal titolo «Come come». L’ottima performance di Sissi ha convinto tutti i giudici della scuola, che hanno così deciso di accoglierla nel programma televisivo. Da quel momento le sue performance le hanno consentito di conseguire ottimi risultati, sino al raggiungimento della finale.

Il racconto della mamma

La mamma della giovane cantante, Emanuele, aveva spiegato in una intervista sul Giornale di Erba, che «Amici» è strutturato proprio come una vera scuola: «I ragazzi frequentano le lezioni di danza in palestra, solfeggio e naturalmente canto con un vocal coach che segue personalmente ciascuno di loro. Le regole sono molto rigide, gli allievi si trovano in una bolla di vetro e sono super controllati anche dal punto di vista della pandemia di Covid-19". In quella circostanza la madre si era augurata che la figlia rimanesse all'interno della scuola il più a lungo possibile, per continuare a imparare, crescere e confrontarsi con gli altri ragazzi. Auspicio che si è effettivamente concretizzato.