Dai giocattoli creati con materiale riciclato alle magliette di tendenza ecosostenibili in vendita nei negozi.

Giovane studente crea t-shirt ecosostenibili

Quella che un tempo era un passatempo che univa un nonno con il suo nipotino oggi è diventata un’attività imprenditoriale. Protagonista di questa storia è Matteo Bergamaschi, studente 17enne di Erba, che sta muovendo i primi passi nel mondo del design e della moda. Il tutto nel rispetto dell’ambiente. Con il marchio BergX si possono trovare magliette in cotone ecosostenibile, felpe, ma anche scarpe e borse. La prima collezione di magliette in cotone biodegradabile con disegni creati dallo stesso studente erbese del liceo scientifico è già stata presentata a Varazze, il paese dove trascorre gran parte delle vacanze con la famiglia. Ma presto le sue creazioni troveranno posto sugli scaffali dei negozi milanesi. Il prossimo appuntamento sarà ancora a Varazze in una giornata dedicata all’ambiente e alla pulizia delle spiagge.

"Matteo negli anni si è rivelato un ottimo grafico autodidatta - racconta il nonno Michele Arcuri - E pensare che tutto era iniziato quando aveva circa 6 anni. Avevamo realizzato una sorta di calendario dell’Avvento con i biglietti usati della metropolitana. Questo è stato il primo lavoro fatto insieme".

(Matteo Bergamaschi da piccolo insieme al nonno)

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 10 settembre 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui