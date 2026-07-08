Giovani, fatevi avanti: il Comune vi invita “Affare fatica”.

Invito a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 18 anni per prendersi cura del territorio, previsto un buono di 50 euro.

“Ci sto? Affare fatica!”, lo slogan del Comune di Olgiate Comasco è immediato e invita i giovani a esperienze di cura del territorio

L’iniziativa

Per ragazze e ragazzi tra i 15 e i 18 anni l’invito a impegnare cinque giorni, dedicandoli alla cura del territorio, sperimentando nuove amicizie e mettendosi in gioco virtuosamente.

Le date del progetto e il buono fatica

L’appuntamento è in programma dal 27 al 31 luglio. Per tutti i partecipanti è previsto un “buono fatica” del valore di 50 euro.

Come partecipare

Le iscrizioni sono aperte, basta cliccare il sito Internet www.cistoaffarefatica.it. Per informazioni: 348-8568181.

Il Progetto

Il Progetto Giovani Torrenti 2.0 nasce a Olgiate Comasco, su iniziativa di Associazione Luminanda in partenariato con cooperativa Agorà 97, Comune di Olgiate Comasco, Comune di Uggiate con Ronago, Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, Coordinamento Territoriale dei Giovani, EnfapiComo, La Lanterna, Lumilhub, Teatro dei Sussurri. Inoltre, fondamentale il contributo di Regione Lombardia e di Generazione Lombardia nell’ambito del bando Giovani Smart (terza edizione).