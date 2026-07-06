“Giovani in Vetta”, gran finale sotto le stelle

Il progetto negli ultimi mesi ha accompagnato decine di giovani alla scoperta delle montagne e dei paesaggi del territorio attraverso escursioni, attività sportive e momenti di condivisione

Una tendata collettiva nella quiete della montagna

“Giovani in Vetta”, progetto dell’associazione giovanile di Erba, si avvia alla sua conclusione con il settimo appuntamento in programma. Tra sabato e domenica prossimi, 11 e 12 luglio, il gruppo vivrà un’esperienza immersiva di due giorni tra natura, convivialità e osservazione del cielo notturno presso il Rifugio Sev di Valbrona.

L’iniziativa prenderà il via nel pomeriggio di sabato con una tendata collettiva immersa nella quiete della montagna, in un prato gentilmente messo a disposizione da una cittadina del territorio, Mariapia Telmon. Un gesto di apertura e collaborazione che riflette pienamente lo spirito del progetto: la condivisione, il senso di comunità e la valorizzazione del territorio attraverso esperienze vissute insieme.

Una serata alla scoperta del cielo estivo grazie al Gruppo Astrofili Brianza

L’iniziativa è pensata anche per chi non ha mai vissuto una notte all’aperto e desidera avvicinarsi a questa attività in un contesto sicuro, accogliente e condiviso, dove la natura diventa occasione di scoperta e relazione.

La serata sarà arricchita dalla presenza di Emanuele Valli, socio del Gruppo Astrofili Brianza e impegnato all’Università Insubria di Como in attività di divulgazione astronomica, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra stelle, costellazioni e spazio profondo, guidando l’osservazione del cielo estivo lontano dall’inquinamento luminoso della città.

“Si chiude l’esperienza nel modo più autentico possibile”

A spiegare l’iniziativa è Camillo Casartelli, referente del gruppo organizzativo:

“Questa uscita rappresenta il momento più simbolico dell’intero percorso: una notte intera condivisa in montagna, senza fretta, senza distrazioni, semplicemente vivendo il tempo insieme. E’ un modo per chiudere l’esperienza di “Giovani in Vetta” nel modo più autentico possibile, tornando all’essenziale e alla forza dello stare insieme in natura”.

Mattinata di trekking sui Corni di Canzo

La mattina successiva il gruppo partirà per un trekking sui Corni di Canzo, uno dei luoghi simbolo del Triangolo lariano, concludendo così un percorso che nei mesi scorsi ha permesso ai partecipanti di sperimentare diverse attività outdoor e riscoprire il patrimonio naturalistico locale.

L’appuntamento è fissato per le 16.30 di sabato 11 luglio con ritrovo al Bar Ristorante Oneda di Valbrona, mentre il rientro è previsto per le 17 di domenica 12 luglio.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà posticipata al fine settimana successivo, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 luglio.

Posti limitati: iscrizioni entro domani, martedì 7 luglio

L’uscita è riservata ai maggiorenni e prevede un contributo di partecipazione a partire da 15 euro. I posti disponibili sono limitati e le iscrizioni resteranno aperte fino a domani, martedì 7 luglio; in caso di richieste superiori alla capienza sarà data priorità ai giovani tra i 18 e i 34 anni. Il link per iscriversi (https://forms.gle/rnoW99FSRUB6hmTd7) è disponibile sulle pagine social dell’associazione.