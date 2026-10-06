Giovani, l’ente Provincia rafforza la rete territoriale

Si è svolto questa mattina a Villa Gallia l’incontro di coordinamento delle azioni rivolte ai giovani del territorio provinciale, promosso dal Settore Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Como.

L’obiettivo

L’iniziativa si inserisce nel percorso di confronto e collaborazione avviato negli ultimi mesi dalla Provincia con i territori, a consolidamento delle collaborazioni già in essere e sfociato nella sottoscrizione di accordi con gli Ambiti territoriali, con l’obiettivo di rafforzare una rete stabile a sostegno delle giovani generazioni e di mettere in relazione le diverse realtà che operano a contatto con i ragazzi. All’incontro hanno partecipato rappresentanti dei Comuni, degli istituti scolastici, dei servizi, degli enti del Terzo Settore e di altre realtà impegnate nell’ambito delle politiche giovanili. Nel corso della mattinata sono state presentate le progettualità attualmente in essere sul territorio provinciale e sono state condivise prospettive di sviluppo e possibili sinergie tra i diversi soggetti coinvolti. Particolare attenzione è stata dedicata alle iniziative rivolte ai giovani che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà, con un focus sui percorsi di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, all’inattività e alle difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro. In particolare, il focus è stato sui progetti “Zero NEET”, finanziati nell’ambito del bando promosso da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e attualmente attivi in diversi territori della provincia di Como.

I progetti

I capifila hanno parlato nello specifico dei cinque progetti: “Dal margine al centro”, con capofila Tecum – Servizi alla Persona; “F.A.R.O.”, con capofila IAL Lombardia; “MoltipliCoLab”, con capofila Cooperativa Tikvà; “Net for Neet”, con capofila Fondazione Enaip; e “Ready to go”, con capofila Cooperativa Auxilium.«Sui giovani dobbiamo lavorare insieme – sottolinea il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – La Provincia può fare la sua parte, così come i Comuni, le scuole, i servizi per il lavoro, le associazioni e il Terzo Settore, ma nessuno da solo può affrontare tutte le difficoltà che riguardano le nuove generazioni. Penso soprattutto ai ragazzi che fanno più fatica a trovare la propria strada, a chi ha abbandonato la scuola, a chi non riesce a entrare nel mondo del lavoro e a chi rischia di rimanere ai margini. Serve una rete capace di intercettare i bisogni e accompagnare i ragazzi nel loro percorso. Per questo è importante il lavoro avviato dalla Provincia con i territori: mettere in rete esperienze, competenze e progetti diversi e capire dove possiamo collaborare. Il nostro obiettivo deve essere concreto: non lasciare solo nessun ragazzo in difficoltà, arrivare prima e creare occasioni di formazione, lavoro, partecipazione e crescita. La Provincia può contribuire proprio a questo, favorendo il confronto e aiutando i territori a lavorare insieme».

Il tema dei giovani

«Il tema dei giovani rappresenta una delle direttrici sulle quali il Settore Politiche Attive del Lavoro sta concentrando il proprio impegno – aggiunge Fabio Chindamo, dirigente del Settore Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Como – Ci stiamo attivando su più fronti, lavorando per costruire e rafforzare interventi capaci di intercettare i ragazzi nelle diverse fasi del loro percorso, dalla scuola all’ingresso nel mondo del lavoro, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità. L’incontro di oggi va proprio in questa direzione: conoscere meglio ciò che già esiste sul territorio, favorire il confronto tra le esperienze e creare le condizioni per una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, servizi, scuola e Terzo Settore. Mettere in rete competenze e progettualità significa aumentare la capacità del territorio di rispondere ai bisogni dei giovani e di costruire per loro opportunità concrete». L’incontro ha rappresentato quindi un momento operativo per conoscere meglio le iniziative già presenti sul territorio, valorizzare le esperienze in corso e individuare nuove possibilità di collaborazione, con l’obiettivo di rendere sempre più coordinata ed efficace l’azione a sostegno dei giovani. La Provincia intende proseguire il percorso di confronto con i territori, nella convinzione che una rete più forte tra istituzioni, scuola, servizi, Terzo Settore e mondo del lavoro possa contribuire a intercettare prima le situazioni di difficoltà e a costruire opportunità concrete di formazione, lavoro, partecipazione e crescita per le nuove generazioni.