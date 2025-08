Giovani volontari impegnati per il bene comune

Il progetto sociale

Dal sindaco elogio alla decina di partecipanti che hanno scelto di mettersi in gioco.

“Ci sto? Affare fatica!” è l’iniziativa che ha coinvolto una decina di giovani a Olgiate Comasco per una settimana.

Ragazze e ragazzi impegnati

L'invito ere rivolto a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni. L'opportunità di condividere un'esperienza di volontariato per cinque giorni. "Vuoi vivere una settimana diversa, conoscere nuovi amici e prenderti cura del tuo territorio e dei suoi spazi? Allora questa è l’occasione che fa per te", la proposta degli organizzatori.

Un “buono fatica"

Esperienza di volontario per cinque giorni, che ha consentito a una decina di iscritti di vivere attività formative e ricevere un "buono fatica" del valore di 50 euro. La proposta ha visto affiancati CoopLotta e Comune di Olgiate Comasco.

Elogio ai partecipanti

In gruppi accompagnati da un giovane "tutor" col ruolo di guida e coordinatore e da un adulto “tuttofare” (handyman) i partecipanti hanno acquisito competenze tecniche/artigianali: piccoli lavori come quelli di cura del verde, pulizia di strade e sentieri, tinteggiatura di panchine e staccionate, realizzazione di murales. Dal sindaco Simone Moretti elogio a ragazze e ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco per il bene della comunità.