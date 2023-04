Giovani&Lavoro: due percorsi formativi per avvicinare i giovani al mondo del lavoro

Si chiama Giovani&Lavoro il progetto del Comune di Turate, di Asci, della Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione e Mondovisione ch prevede due percorsi formativi per avvicinare i giovani al mondo del lavoro. I due percorsi sono rivolti ai ragazzi e alle ragazze dai 16 ai 29 anni. Il primo percorso formativo, chiamato Job Club, vuole accompagnare i giovani nell'acquisizione di conoscenze e competenze spendibili nella ricerca del lavoro.

"Con queste prime due iniziative il Progetto Giovani e Lavoro entra nel vivo e mostra il suo aspetto operativo. L'auspicio è che siano comprese e colte appieno le opportunità che simili iniziative possono offrire. Il loro valore è altissimo, sia per i singoli, sia per tutta la nostra comunità" ha dichiarato Loris Guzzetti, Assessore all'Istruzione, Cultura, Sport e Partecipazione attiva

Job Club è un percorso formativo che vuole accompagnare i giovani nell’acquisizione di conoscenze e competenze spendibili nella ricerca del lavoro. Durante gli incontri di monitoraggio i partecipanti saranno accompagnati da uno Psicologo del lavoro per definire la propria strategia di ricerca occupazionale. Il primo incontro si svolgerà lunedì 17 aprile dalle 9 alle 11. I successivi venerdì 21 aprile, venerdì 28 aprile, venerdì 12 maggio, dalle 9 alle 12.30. Gli incontri di monitoraggio si terranno invece Lunedì 24 aprile, Lunedì 8 maggio, Lunedì 15 maggio dalle 9 alle 11. L’iniziativa vuole fornire gli strumenti utili alla ricerca del lavoro, dal come si cerca al come ci si prepara fino ad arrivare a come affrontare un colloquio. Tutti gli incontri si terranno presso la Biblioteca Comunale in via Tinelli 8 a Turate e qui trovate il link per l'iscrizione.

Il ciclo formativo prevede 5 incontri a partire da martedì 18 aprile. A seguire: martedì 23 maggio, martedì 19 settembre, martedì 17 ottobre, martedì 7 novembre. Gli incontri hanno lo scopo di rispondere ai dilemmi dei giovani sulla ricerca del lavoro, sui diritti e doveri dei lavoratori, sulla tipologia di contratti e sulla busta paga.

Docenti:

- Michael Musetti; Psicologo del lavoro, Formatore e Operatore di Mondovisione

- Annamaria Guerra; Operatrice Sindacale FELSA CISL Como

- Elisa di Marco; Segretaria Cisl dei Laghi con delega a Formazione e Mercato del Lavoro

- Federica Isola; Formatrice per IAL Lombardia - Impresa Sociale di orientamento scolastico e professionale, bilancio delle competenze

- Matteo Luppi; Operatore Sindacale Responsabile Ufficio Vertenze CISL

- Efrem Colmegna; Operatore Sindacale Cisl con funzione di rappresentante sindacale di bacino per il settore dell'artigianato

- Daniele Magon; Segretario Generale CISL dei Laghi

Tutti gli incontri si terranno presso la Sala Consiliare del Comune di Turate, via Vittorio Emanuele 2 dalle 17.30 alle 20.30. Iscrizione al seguente linkl.