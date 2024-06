Giovanna e Luca protagonisti a "Quattro matrimoni"

Magreglio arriva sul piccolo schermo grazie a Giovanna Scola e Luca Paredi, magregliesi da dieci anni, che hanno partecipato al programma del canale Sky "Quattro matrimoni". La puntata di cui sono protagonisti, già mandata in onda sulla rete a pagamento, sarà visibile in chiaro martedì su TV8.

Protagonisti a "Quattro matrimoni": "L'ho presa come un gioco"

"È stata un’esperienza positiva, l’ho vissuta con divertimento – racconta Giovanna – L’ho presa come un gioco, anche perché il fulcro era andare a criticare il matrimonio delle altre. In più, assistere agli altri matrimoni mi ha distratto un po’ dal pensare alla preparazione del mio!". Nel programma, quattro spose giudicano a turno le une il matrimonio delle altre: per chi vince, in palio un viaggio di nozze.

