Giovanna Molinari nominata primario della Psichiatria Lariana Est

La comunicazione di Asst Lariana in merito alla nomina della dottoressa Giovanna Molinari come primario.

Nuova nomina

A seguito dell’esito dell’avviso pubblico di selezione indetto da Asst Lariana, l’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Psichiatria Lariana Est è stato assegnato alla dottoressa Giovanna Molinari. La struttura coordina tutte le attività svolte nelle strutture territoriali, residenziali ed ospedaliere che gravitano nel territorio compreso tra Cantù, Mariano Comense e Longone al Segrino.

Molinari, la carriera

La dottoressa Molinari si è laureata nel 1995 in Medicina all’Università degli Studi di Milano e si è poi specializzata nel 1999 in Psichiatria all’Università degli Studi di Pavia discutendo la tesi “La terra trema. Reazioni psicopatologiche al terremoto e modelli di intervento sul campo”. E’ stata formatore di volontari Alitalia per il sostegno psicologico alle vittime di incidenti aerei. Nel 2000 iniziò a lavorare come dirigente medico del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda ospedaliera Sant’Anna (poi confluita in Asst Lariana). Tra gli incarichi ricoperti, figurano quello di coordinamento e poi di responsabile della psichiatria residenziale di Asst Lariana e quello di direttore facente funzioni della Psichiatria Lariana.