Giovedì albavillesi: nuova edizione con tante iniziative per animare l'estate

«Giovedì albavillesi»: con l’inizio dell’estate ecco la nuova edizione della rassegna di luglio, organizzata dall’Amministrazione con la collaborazione di volontari e associazioni ad Albavilla.

Tante novità

Come ormai da tradizione, la rassegna animerà il centro paese per quattro giovedì di luglio con appuntamenti dedicati a bambini, giovani, ma anche grandi, e con tante novità. Si inizierà il prossimo 3 luglio con il saggio dei giovani della banda musicale «Santa Cecilia», dalle 20.30, a seguire viaggio nella musica anni Sessanta con «I Draghi». Ci saranno i gonfiabili per bambini. Secondo giovedì il 10 luglio: sarà la serata dedicata allo sport con la premiazione di 11 atleti albavillesi che si sono contraddistinti per i loro ottimi risultati. A seguire, la musica di Aerea band e per tutta la serata ci saranno gli stand delle società sportive, dimostrazioni, presentazioni, attività e spazi delle associazioni locali nell’area ex Banca Intesa/monumento.

Bella novità per la serata del 17 luglio: spazio ai giovani con la prima edizione di «Albavilla’s talent», con il palco dedicato ai nuovi talenti. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione della nuova Consulta giovani «Giazz». Ci saranno poi «play wood- la magia della non-tecnologia» con area giochi «di una volta» in legno.

Infine, giovedì 24 si chiude la kermesse in grande stile con la musica dei No-xs trio, l’esibizione della scuola di danza Dance Point Asd di Albavilla all’Albavilla Sport Center, l’esposizione dei quadri del concorso di pittura e la possibilità di votare, a cui seguirà la premiazione dei vincitori. La serata è organizzata con Ageo, ideatore del concorso di pittura. Alle 21, ci sarà poi lo spettacolo dei burattini a Villa Giamminola nell’ambito del terzo festival dei burattini, offerto dalla Comunità Montana Triangolo Lariano, a cura di Teatrino dell’Es di Bologna.

«Riprendiamo i Giovedì albavillesi per creare una comunità coesa e in festa - commenta il sindaco Giuliana Castelnuovo - Grazie al consigliere Domenico Caminiti per l’organizzazione e la gestione della manifestazione. Abbiamo voluto creare un programma che possa essere attrattivo e piacevole per le famiglie e i bambini: ogni giovedì ci sarà un'attività per i più piccoli, qualcosa per loro, dai gonfiabili, al teatro dei burattini, ma anche una bella novità: i giochi “di una volta” in legno. Abbiamo collaborato con Ageo per un evento in cui i giovani possano essere protagonisti, e con la nuova Consulta giovani grazie all’impegno della consigliera Veronica Cairoli».

Per tutte le sere mercatino hobbisti della Pro loco, gonfiabili per bambini, piazza pedonale, possibilità di cenare nelle aree ristoro dalle 19.30. Tutti sono invitati a partecipare alla rassegna. (Nella foto un'edizione passata della kermesse)