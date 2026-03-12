Gita al mare ed escursione insieme al Cai

Classica trasferta ad Arenzano e salita al passo della Gava: iscrizioni aperte.

Gita al Mare in Liguria ed escursione insieme al Cai di Olgiate Comasco.

La classica gita al mare

Domenica 22 marzo la classica gita al mare, ad Arenzano (Genova). E’ prevista l’escursione al passo della Gava da Arenzano, con dislivello di circa 700 metri. Tempo di percorrenza: circa 6 ore, per una distanza totale di 16 chilometri.

Il percorso dell’escursione

La salita sul “Sentiero degli inglesi“ (con segnavia blu) si snoda

per la prima parte nel bosco, poi nella macchia mediterranea con panorama sul mare. Dopo circa 45 minuti, un bivio per prendere il sentiero ripido a sinistra e in circa 15 minuti si raggiunge la

località Curlo (300 metri sul livello del mare) : un bel punto panoramico sul mare di Arenzano con vista anche sulle alpi Marittime innevate. Ripartenza per la meta seguendo le indicazioni per “passo della Gava”, prima su un sentiero e successivamente su una strada forestale. Proprio al passo della Gava (752 metri sul livello del mare) è prevista la sosta per il pranzo.

Le iscrizioni

Trasferta in pullman, partenza alle 6 da via Milano. Quota di partecipazione: 35 euro per i soci, 45 euro per i non soci. Colazione al sacco. Per chi non effettuerà l’escursione, ci sarà la possibilità di visitare Arenzano, il santuario e il lungomare. Iscrizioni in sede, in via del Ponte 7, aperta il mercoledì e il venerdì sera (031-2497719).