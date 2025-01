L'ultimo giovedì di gennaio, il 30, torna puntuale a Cantù la suggestiva tradizione della Giubiana. A partire dalle 20.45, il centro storico si animerà con un corteo storico che partirà dal Parco Martiri delle Foibe e si snoderà per le vie principali, culminando in piazza Garibaldi con la tradizionale lettura della sentenza e l'accensione del rogo.

Giubiana a Cantù: appuntamento per giovedì 30 gennaio

Organizzata dalla Pro Loco Per Cantù con il patrocinio del Comune, l'edizione 2025 della Giubiana promette un'atmosfera coinvolgente grazie a un ricco programma di eventi. Oltre al corteo storico, sono previsti un lasershow, bancarelle con prodotti tipici e un'offerta gastronomica che includerà il risotto con luganega e il vin brulé.

La Giubiana, figura leggendaria che simboleggia l'inverno e tutto ciò che di negativo si vuole lasciare alle spalle, viene tradizionalmente bruciata su una pira in segno di rinascita e di speranza per l'anno nuovo. Quest'anno, la manifestazione si arricchisce di un tocco di modernità con il lasershow, che creerà un'atmosfera magica e coinvolgente per il pubblico.

L'assessore: "Occasione per celebrare le nostre tradizioni"

"La Giubiana è un evento che unisce la nostra comunità, grandi e piccini", ha dichiarato l'assessore alla Cultura, Isabella Girgi. "È un'occasione per celebrare le nostre tradizioni e per valorizzare il centro storico".

In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata a venerdì 31 gennaio.