Tradizionale falò

"Purtroppo anche quest’anno, a causa della situazione epidemiologica e del numero di contagi, siamo costretti a vivere la tradizione in modo alternativo".

Anche quest’anno, l’epidemia non ferma la tradizione e, con un piccolo aiuto dalla tecnologia, a Cantù si potrà festeggiare la Giubiana in sicurezza l’ultimo giovedì di gennaio. Il rogo verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook @Comunecantu giovedì 27 gennaio alle 21, alla presenza del vicesindaco, Giuseppe Molteni, e dell’assessore alla Cultura, Isabella Girgi.

Giubiana a Cantù: rogo in diretta streaming

“Abbiamo sperato sino all’ultimo di poter nuovamente dar vita alla festa in Piazza Garibaldi - spiega l’assessore Isabella Girgi - Purtroppo anche quest’anno, a causa della situazione epidemiologica e del numero di contagi, siamo costretti a vivere la tradizione in modo alternativo. La tecnologia, in questo senso, ci dà una grande mano: possiamo mantenere viva la nostra storia e ripercorrere la leggenda della Giubiana in tutta sicurezza. Un filo indissolubile lega il nostro passato e il nostro presente: mai come oggi il Rogo della Giubiana rivestite un significato così importante. L’inverno, la Giubiana, le avversità, sono destinate a finire e una nuova primavera potrà tornare sulla nostra Cantù”.

Il tradizionale falò, organizzato in collaborazione con Pro Loco Per Cantù, verrà quindi preceduto da una breve rappresentazione: i figuranti metteranno in scena la lettura della sentenza di condanna della strega. "Consapevoli del particolare momento storico che stiamo affrontando, abbiamo deciso di mantenere vive le nostre usanze “ a distanza”. Se è vero che “tradizione” vuol dire “partecipazione”, e la nostra Giubiana ne è il massimo esempio, con la grande folla di cittadini che da sempre ha accolto il falò in Piazza Garibaldi, è altrettanto vero che l’attuale emergenza sanitaria ci obbliga a rinunciare, almeno parzialmente, a questo aspetto, per garantire e tutelare la sicurezza di tutti. Proprio per questa ragione, per ritrovarsi e ritrovare quel senso di comunità sul quale si fondano il nostro orgoglio cittadino e la nostra storia, invito i canturini a seguire il rogo della Giubiana in diretta streaming", conclude il vicesindaco Molteni.