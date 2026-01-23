Giubiana e “incontro con l’autore”: la minoranza attacca sul doppio evento

Giubiana: come è tradizione torna il doppio evento di giovedì 29 gennaio ad Alzate e a Fabbrica Durini. E’ organizzato dalla Comunità pastorale B.V. di Rogoredo l’evento all’oratorio di Fabbrica alle 20.30 per grandi e piccoli, con il rogo seguito da degustazione di risotto con luganega e chiacchiere. Il «Giubianone di Alzate» è invece ideato da Pro loco, Gruppo Brianza Nord e Circolo Pensionati Alzatesi e si terrà al centro sportivo di Alzate alle 20.30: oltre al rogo, ci saranno risotto con luganega, vin brulé e chiacchiere. Eventi a ingresso libero.

Critiche dalla minoranza

Nella stessa serata, in biblioteca, alle 20.45 sarà ospite Elia Milani, giornalista e corrispondente Mediaset da Gerusalemme: è il primo evento della rassegna ideata dall’assessorato alla Cultura. Proprio la concomitanza tra i roghi della Giubiana e l’evento culturale ha fatto storcere il naso alla minoranza Giovine Alzate. «Non dubito che l’evento in biblioteca sia interessante, ma mi chiedo: in un paese in cui nell’ultimo giovedì di gennaio da tempo si celebrano due giubiane, non si poteva scegliere un’altra data? – ha attaccato il capogruppo di minoranza Marco Bonetto – Alle 20:45, per di più! Verrebbe da riderci su, peccato che ci sono associazioni e persone che dedicano il loro tempo a queste iniziative. Non era una novità che l’ultimo giovedì di gennaio fossero in programma le due giubiane, è disorganizzazione, confusione e mancanza di rispetto per le tradizioni, la cultura popolare e le associazioni che tengono vivo il paese».

La replica

Ha replicato l’assessore alla Cultura Mariolina Sala.

«Ritengo che la polemica sollevata dal consigliere Bonetto sia sterile. Nell’organizzazione di una manifestazione è necessario tenere conto sia del proprio calendario, sia di quello degli ospiti invitati. Questo appuntamento era stato inizialmente programmato per i primi giorni di gennaio, ma abbiamo dovuto modificarne la data a causa di un impegno improvviso sopraggiunto allo scrittore. Siamo così arrivati al 29 gennaio, data che, per una semplice coincidenza, si sovrappone alle Giubiane ad Alzate e a Fabbrica. In tutta onestà, non vedo il problema sollevato dalla minoranza, se non il tentativo di creare divisioni e mettere zizzania tra i gruppi che operano nel nostro paese. Gruppi percui nutro grande rispetto, poiché dedicano il proprio tempo e impegno al servizio della comunità. Al contrario, ho meno rispetto per chi cerca di alimentare polemiche inutili. Sono certa che tutte e tre le iniziative riscuoteranno successo e, anzi, se ci sarà il tempo, sarà un piacere accompagnare Elia Milani a conoscere da vicino le nostre tradizioni».

(Foto di copertina: archivio)