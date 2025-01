Giubileo aperto nel santuario della Santissima Trinità Misericordia a Maccio

Aperto il Giubileo nel santuario della Santissima Trinità Misericordia a Maccio di Villa Guardia.

I riti di apertura

Alle 10, sul sagrato, folla riunita in preghiera e in processione dalla chiesetta alla parrocchiale. In silenzio assoluto, l’apertura del portale centrale dopo che il parroco, don Gianluigi Zuffellato ha bussato con forza.

Messa e battesimo

Messa celebrata alle 10.30, con la condivisione della gioia comunitaria del battesimo di un bimbo. Santuario affollato: si è reso necessario aggiungere parecchie sedie per accogliere i fedeli non solo della parrocchia ma arrivati anche da altre parrocchie.

Pellegrini di speranza

Il parroco ha sottolineato la bellezza e l’importanza del tema cardine del Giubileo, “Pellegrini dí speranza”, ricordando le parole del papa che invita a valorizzare ognuno la propria porta santa: quella di ogni casa. Concetto, questo, strettamente connesso al valore del “battesimo, la porta attraverso la quale il Signore è entrato”, ha evidenziato don Zuffellato.