Gli alloggi confiscati alla 'ndrangheta accoglieranno famiglie in difficoltà

Gli appartamenti della cascina di via Primo Maggio a Socco, frazione di Fino Mornasco, intitolati a Lea Garofalo, testimone di giustizia brutalmente uccisa dalla criminalità organizzata nel 2009 – confiscati all’, riqualificati e inaugurati nel luglio del 2017 – avranno una nuova finalità sociale.

Gli alloggi confiscati all'ndrangheta accoglieranno famiglie e giovani in emergenza abitativa

Nei due alloggi di tre locali, uno al piano terra e l’altro al primo piano, troveranno dimora famiglie in difficoltà o giovani adulti in emergenza abitativa. L’Amministrazione Comunale ha affidato alla cooperativa sociale Sim-patia di Valmorea la gestione della cascina con un nuovo progetto di accoglienza non più rivolto a padri separati come in passato.

Il progetto di accoglienza

"La richiesta di ospitalità da parte loro è calata col tempo – ha spiegato il sindaco Roberto Fornasiero – Ora ci concentriamo sull’emergenza casa per quelle famiglie che, non riuscendo a pagare il mutuo o l’affitto, sono costrette a lasciarla e hanno bisogno di un rapido aiuto. Con il bando aggiudicatosi, Sim-patia gestirà un housing per persone in emergenza".

La soluzione abitativa sarà temporanea e accompagnata da percorsi – di un anno e mezzo o due – per uscire dallo stato di indigenza e tornare a una vita autonoma. Gli utenti saranno seguiti da personale educativo qualificato presente nelle due abitazioni.

"Il progetto inizierà a breve, quando la Prefettura finirà i controlli necessari, poi un equipe verificherà i requisiti delle famiglie e assegnerà le case", ha concluso il primo cittadino. La cooperativa Sim-patia gestisce anche un centro diurno e una residenza sanitaria per disabili. Nel progetto presentato a Fino, e risultato vincente, è inclusa infatti la possibilità di un housing per persone con disabilità.