Gli Alpini consegnano i libri della solidarietà dell'emergenza Covid all'Amministrazione comunale

Massimo Ferrari, capogruppo degli Alpini di Bulgarograsso, a nome della sezione Alpini ha consegnato all'Amministrazione comunale il libro della solidarietà 2019 e quello dell'emergenza Covid-19.

Da parte dell'Amministrazione comunale si esprime un immenso ringraziamento agli Alpini che sono stati in prima linea nel momento di emergenza per il contenimento della pandemia nel 2020 e anche successivamente. "Anche in queste settimane gli alpini di Bulgarograsso sono presenti all'hub vaccinale di Lurate Caccivio come volontari. Non ci fanno mai mancare il loro sostegno, sempre molto concreto", ha spiegato l'Amministrazione comunale.