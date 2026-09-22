Gli Alpini festeggiano novant’anni di storia e altruismo

Sabato 26 e domenica 27 settembre ampio programma di appuntamenti.

Gli Alpini di Olgiate Comasco festeggiano novant’annni di storia e altruismo.

Gli Alpini in festa

Due giornate per celebrare il significativo anniversario. Si comincia nella serata di sabato 26 settembre e si prosegue domenica 27 settembre.

Il programma di sabato 26 settembre

Sabato, alle 20, il ritrovo presso il cimitero (ingresso in viale Trieste) con la partecipazione della Fanfara alpina e omaggio floreale in ricordo di tutte le Penne nere e amici degli Alpini “andati avanti”, recita della preghiera dell’alpino ed esecuzione del Silenzio, poi il corteo verso la chiesa parrocchiale. Alle 20.45 l’inaugurazione della nuova illuminazione della facciata della stessa chiesa. Alle 21 il concerto d’organo “Armonie di memoria” con i maestri Mattia Calderazzo e Stefano Gorla. Al termine, rinfresco sul piazzale della chiesa.

Gli appuntamenti di domenica 27 settembre

Alle 9.45 di domenica 27 settembre, al monumenti ai Caduti, ammassamento dei gruppi Alpini. Alle 10 ingresso delle insegne, alzabandiera, onori ai Caduti e inizio della sfilata. Alle 10.30 partecipazione alla messa in chiesa parrocchiale. A seguire, proseguimento della sfilata fino a Villa Peduzzi.

Le iniziative nel parco

Raggiunto il parco comunale, spazio agli interventi delle autorità e scambio dei doni. Poi il passaggio della stecca, l’uscita delle insegne e il momento del ristoro.