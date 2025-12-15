Gli Alpini per il Giardino di Luca e Viola

Il gruppo Alpini di Capiago Intimiano e Senna Comasco scende in campo per l’associazione Il Giardino di Luca e Viola organizzando un aperitivo e pranzo solidale.

L’iniziativa

L’aperitivo e il pranzo di solidarietà si svolgeranno domenica 21 dicembre 2025 al centro sociale di via Roma a Senna Comasco. Il menù propone polenta con lenticchie e salame cotto (o polenta e formaggio), dolce, acqua, caffè e una bottiglia di vino ogni 4 persone. Il costo sarà di 20 euro a testa. Sarà disponibile anche un menù bambino, al costo di 10 euro, con pasta al pomodoro, polenta e formaggio e dolce.

Il ricavato al Giardino di Luca e Viola

Il ricavato dell’iniziativa verrà utilizzato per il progetto S.I.L.V.I.A. dedicato a sostenere il reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia con l’acquisto di ausili medici.

Prenotazioni entro il 19 dicembre

Si accettano prenotazioni per il pranzo entro il 19 dicembre 2025 e fino a esaurimento posti. Per informazioni contattare i numeri 347.6922454 (Carlo), 338.6124963 (Claudio), 339.6238678 (Roberto).