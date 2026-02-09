Gli Alpini ripartono da Bernasconi

«Abbiamo veramente tanto entusiasmo, vogliamo crescere, impegnarci nel volontariato e coinvolgere i giovani». É arrivato un nuovo capogruppo per gli Alpini di Grandate: Paolo Bernasconi, 64 anni, sostituisce ufficialmente Emilio Marchini, che da ormai 10 anni era alla guida delle Penne nere del paese.

Uno dei fondatori del gruppo

Rivela Bernasconi:

«Nel 1983, quando ero ragazzo, sono stato uno dei fondatori del gruppo di Grandate. In quel periodo tanti giovani, che tornavano dal servizio militare, volevano dare una mano alla società civile e così è nato il nostro gruppo. Mi hanno sempre affascinato i valori degli Alpini, che mettono al centro la solidarietà. Poi, però, per vari impegni lavorativi, anche fuori regione, mi sono un po’ allontanato da questa realtà, perché avevo veramente poco tempo. Ora, invece, finalmente ho la possibilità di dare un contributo, spero prezioso, al gruppo e così ho accettato con entusiasmo il nuovo ruolo».

Gli obiettivi

Per quanto riguarda gli obiettivi, il nuovo capogruppo Bernasconi spiega:

«Vogliamo assolutamente ampliare la base degli iscritti. Nel nostro gruppo attualmente ci sono circa 40 Penne nere, ma possiamo e dobbiamo ancora crescere. Sicuramente una difficoltà evidente è il ricambio generazionale. Il nostro gruppo per tanti anni è andato avanti bene senza particolari difficoltà, ma il tempo passa per tutti. I nostri ultimi dirigenti ormai hanno tutti circa 80 anni. Uno dei nostri primi obiettivi è provare a coinvolgere le nuove generazioni, anche perché cercheremo di fare tanto volontariato e per i giovani, nel dare un aiuto concreto al paese, possono esserci splendide opportunità di crescita. Più in generale, vogliamo portare avanti tante iniziative, collaborando con varie associazioni del paese».

Inoltre, Bernasconi aggiunge:

«Non bisogna essere per forza Alpini per partecipare alle nostre iniziative. Ci piacerebbe coinvolgere pure diversi “amici”, che, anche dall’esterno, possono dare una mano e fare splendide esperienze insieme a noi. Nell’immaginario collettivo, gli Alpini sono quelli che bevono e mangiano, ma invece c’è tanto altro».

I prossimi appuntamenti

Per gli Alpini di Grandate alcuni importanti appuntamenti sono già in calendario, ma arriveranno anche diverse novità. Spiega Bernasconi:

«Stiamo organizzando una bella attività in collaborazione con i gruppi della Valle del Seveso. Daremo vita a un campo scuola per i ragazzi delle medie a giugno. Sarà una splendida opportunità per trasmettere a diversi giovani i valori autentici degli Alpini. Poi, ovviamente, l’Adunata nazionale di maggio rappresenta sempre il grande evento dell’anno per tutti gli Alpini e ci faremo trovare pronti per partecipare in tanti. Inoltre, a breve faremo un ulteriore incontro tra di noi per definire meglio il nostro programma».

Il nuovo capogruppo Bernasconi conclude: