Gli alunni del Comprensivo incontrano Manlio Castagna

Gli alunni del Comprensivo di Lipomo incontrano Manlio Castagna: l’iniziativa di questa mattina, venerdì 13 marzo, rientra nel progetto Incontro con l’autore.

Un incontro stimolante e arricchente

Castagna ha incontrato gli studenti delle classi 2e e 3e delle scuole secondarie di Lora e di Lipomo nell’ambito del progetto “Incontro con l’autore” organizzato dai docenti di Lettere. Gli studenti hanno letto in classe i testi: “Di fuoco e seta” e “Nessuno verrà a prenderti”.

L’incontro è stato molto interattivo e stimolante, i ragazzi hanno posto molte domande a Manlio Castagna che è stato disponibile al confronto e ha condotto i ragazzi con spunti di riflessione significativi, legati a tematiche attuali quali la parità di genere e il rispetto quale valore alla base di ogni rapporto sociale. Al termine non è mancato un momento di “firma copie”, con l’autore che si è reso disponibile per foto e autografi. “Una mattinata di cultura, ma allo stesso tempo divertente e stimolante”, come ha sottolineato con soddisfazione la Dirigente scolastica Michela Ratti.