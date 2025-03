Gli alunni del Melotti diventano videomaker

Venti ore per realizzare un cortometraggio è la sfida che ha coinvolto i ragazzi della 4c a indirizzo pittura del liceo artistico "Fausto Melotti" di Cantù.

Il corso

Spiega così Marinella Conti, la professoressa responsabile del progetto:

"I ragazzi hanno seguito un corso di due ore al giorno, per un totale di 20 ore, come attività di Pcto (percorso per le competenze trasversali e l'orientamento). In questo progetto hanno imparato i primi rudimenti su come poter girare un video e il risultato è stata la realizzazione di un cortometraggio".

Marcello Perego, regista e art director di Milkit Film Studio di Cantù è il professionista contattato dal liceo per seguire il laboratorio:

"Doveva essere un progetto finalizzato alla conoscenza di tecniche valide per diventare videomaker, ma poi si è trasformato in un corso specifico per realizzare un cortometraggio che è piaciuto e ha coinvolto tutti i ragazzi".

I ragazzi e le ragazze, guidati da Perego, si sono quindi cimentati nella realizzazione di un cortometraggio di cinque minuti curandone ogni aspetto e dettaglio:

"Si è partiti con l’ideazione e la scrittura del soggetto, con la sua sceneggiatura e con l’identificazione dei luoghi dove girarlo. Poi è stato fatto anche un piano di produzione con il recupero degli attori e l’organizzazione del set. I ragazzi hanno identificato le aule, recuperato il materiale necessario e si sono cimentati anche nella realizzazione dello storyboard di ciascuna scena. Per far sì che quanto appreso potesse essere replicabile in autonomia abbiamo volutamente scelto di utilizzare telecamere accessibili anche a loro, quindi abbiamo utilizzato gli smartphone con i quali sono stati realizzati sia i video sia gli audio. E’ stato un corso intensivo: ogni giorno i ragazzi avevano una deadline da seguire e si sono divisi in gruppi. C’è stato, ad esempio, il gruppo della regia, quello della fotografia, del montaggio e della produzione, imparando quindi anche una sorta di gerarchia sul set".

"L'ultima campanella"

Tutti i ragazzi e le ragazze della 4C sono stati coinvolti nel progetto e ciascuno di loro ha avuto un ruolo nella realizzazione del cortometraggio che è stato intitolato "L’ultima Campanella". Commenta così il risultato la professoressa Conti: