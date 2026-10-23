Gli alunni della Santa Marta in visita all’ufficio postale

Bambine e bambini della scuola primaria sono stati in gita all'ufficio di Vighizzolo di Cantù

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Nella mattinata di oggi, venerdì 23 ottobre, oltre 40 alunni della Scuola Primaria Santa Marta di Vighizzolo di Cantù hanno partecipato a una speciale visita didattica presso l’ufficio postale di via Giuseppe Anglieri 2, dove hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le attività e i servizi offerti da Poste Italiane e di scoprire il percorso che lettere e cartoline compiono prima di raggiungere la loro destinazione.

L’iniziativa delle Poste

Accolti dal direttore Francesco Cimini e dagli operatori dell’ufficio, i bambini hanno potuto osservare da vicino il funzionamento della struttura e approfondire le diverse fasi del processo di lavorazione e recapito della corrispondenza.

Il viaggio di una lettera

Nel corso della visita, gli alunni hanno compreso l’importanza del lavoro svolto quotidianamente negli uffici postali e hanno seguito idealmente il viaggio di una lettera o di una cartolina, dalla spedizione fino all’arrivo a destinazione. Un’esperienza che ha permesso loro di riscoprire il valore della comunicazione scritta e la capacità di un semplice gesto, come scrivere una lettera, di trasmettere vicinanza, gioia e condivisione.

Attraverso iniziative come questa, Poste Italiane conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per le comunità locali, promuovendo occasioni di incontro e conoscenza rivolte alle nuove generazioni e rafforzando il legame con il territorio.