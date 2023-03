Gli Amici del Melotti pronti a riunirsi per l'annuale assemblea

Gli Amici del Melotti pronti a riunirsi, venerdì prossimo, per l'annuale assemblea.

A un anno dal primo appuntamento, si rinnova l'incontro dei soci dell'associazione Amici del Melotti, fondata poco più di dodici mesi fa da ex studenti e docenti desiderosi di continuare a supportare il Liceo artistico di via Andina a Cantù e guidata dal presidente Roberto Rizzi. Al suo fianco il Consiglio direttivo: Dario Pavesi, Aurelio Porro, Giovanni Bianchi e Walter Francone in rappresentanza degli ex docenti; Marinella Conti, Ignazio Iennaco, Antonella Grianta e Vito Valentino Cimarosti per gli insegnanti in servizio e Roberto Rizzi, Michele Marelli, Pietro Castagna e Giancarlo Camagni per gli ex alunni.

In questo primo anno di attività, che coincide con l'anniversario dei 140 anni dalla fondazione dell'allora Scuola d'arte di Cantù, tante le iniziative che hanno visto gli Amici del Melotti collaborare con la dirigenza scolastica, i ragazzi, i docenti ma anche il Comitato Genitori. Con già più di 150 iscritti, il gruppo potrebbe continuare ad arricchirsi.

Chi volesse partecipare all'assemblea per conoscere questa realtà e iscriversi all'associazione, l'incontro è fissato nell'auditorium del Liceo Melotti per venerdì 17 marzo 2023 alle 17.30. Nella prima parte dell'incontro si terranno le modifiche dello Statuto, affinché l'associazione possa iscriversi al Registro del Terzo Settore, mentre nella seconda, dalle 18, approvazione del bilancio e un racconto delle iniziative già realizzate e quelle che verranno portate avanti nei prossimi mesi.

Foto: uno scatto della scorsa assemblea